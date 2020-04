Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 13 avril 2020

Avui du « Do it yourself », un escape game à la maison et un peu de théâtre.

Ce confinement est peut-être l’occasion d’essayer de fabriquer nos propres produits d’entretien. Voleu intentar ? Vous n’avez jamais eu le temps jusqu’à aujourd’hui ? Sachez que c’est una activitat fàcil, lúdica, économique et respectueuse de l’environnement et de votre santé. En clar, nous y avons tout à y gagner !

Liquide vaisselle, dégraissant, detergent et même pastilles pour lave-vaisselle, les articles de recettes pour produits ménager « DIY » sont très nombreux mais en voici tout de même un petit florilège : Cosmoglobe, Greenweez, le Journal de la maison ou encore Antigone XXI.

A vos sprays ! © Getty - Peter Dazeley

Continuem avec une autre idée original à retrouver sur escapekit.com. Vous trouverez de quoi transformar la vostra casa ou votre appartement en un terrain propice a l’aventura. Des scénarios originaux et des énigmes astucieuses et stimulantes. Vous n’aurez qu’à télécharger le kit, l’imprimer i instal·lar le tout chez vous. Els temes sont variés (magie, super-héros, polar…) et conviennent a un nen tot sol comme à un groupe.

Pour en savoir plus, rendez-vous le site d’Escape kit.

Per acabar sur France.tv replay, vous pourrez retrouver fins al 19 d’abril une pièce de théâtre. « Un fil à la patte » nous raconte l’histoire de Fernand de Bois d'Enghien qui, la veille de son mariage, vol aturar la seva relació avec sa maitresse. Mais il lui est bien difficile d'avoir una conversació sérieuse avec elle, plus amoureuse que jamais. Quiproquos i situacions burlesques à retrouver sur France.tv replay.

Fins aviat.