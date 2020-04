Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 1er avril 2020

Bon dia bona gent

Comencem avec une très bonne nouvelle ! La marque de jeux de société Asmodee vous a concocté un pack spécial confinement ! Ce dernier est rempli de jocs de totes menes que vous pourrez télécharger i imprimir depuis chez vous. Il y en a pour tous les goûts, pels nins, pour les adultes et même pour le détective qui sommeille en vous.

Tindreu també les règles de tous les jeux alors no hesiteu et foncez sur le site web d’Asmodee.

On continue sur France.tv qui vous propose de magnifiques replays que us faran voyager. Monuments exploded est une série de documentals et de reportages que estudien les plus grands mythes i els misteris des civilisations anciennes en nous révélant l'anatomie cachée de leurs grands monuments.

De l'île de Pâques à la cité interdite en passant par la Grèce antique. Fareu le tour du globe en cliquant aquí !

Le tour du monde depuis votre salon © Getty - xavierarnau

Excellente iniciativa de la part du célèbre Montreux Jazz festival que comparteix amb vosaltres 50 concerts en streaming de manière gratuite. Tous ont été tournés à Montreux i això des de l’any 1967. Nina Simone, Ray Charles, Deep Purple o bé le Wu-Tang Clan ne sont que quelques exemples de les llegendes que vous pourrez recevoir dans votre salon grâce à l’équipe du festival. Moltes gràcies !

Plus d’informations sur le site du Montreux Jazz festival.

Fins aviat.