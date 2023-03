Le journal du festival des Fous Rires de Bordeaux - J1 - Doully sera notre invitée ce lundi !

Déjà beaucoup de rires qui résonnent grâce au festival Les Fous Rires de Bordeaux qui a débuté le samedi 18 mars. Que vous soyez plutôt pince-sans-rire ou parfait imitateur du rire de la mouette, continuez d'échauffer vos cordes vocales, ça se poursuit aujourd'hui !

Au programme peut-être une découverte à La Nouvelle Comédie Gallien à 20h30 avec Jessé, Message Personnel. L'histoire d'un fils d'agriculteur dijonnais, homosexuel, qui a "un papa, une maman et un géniteur". Le comédien Jessé Rémond Lacroix a fait des apparitions dans les films Les infidèles, Les invincibles et Yves Saint Laurent.

Au Casino Théâtre Barrière Bordeaux à 20h30, Morgane Cadignan en one woman show. Comédienne, chroniqueuse sur France Inter et bouleversée par la trentaine... Ou bouleversée par la trentaine des autres. Elle se pose pleins de questions et n'a pas forcément la réponse, mais on prend plaisir à s'interroger, se moquer et douter avec elle.

Morgane Cadignan – La dictature du bonheur

Au théâtre Fémina, Inglorious Comedy Club - La meilleure soirée de ta vie à 20h30. Orchestrée par Verino, on retrouvera sur scène 5 humoristes supplémentaires : Tania Dutel, Gérémy Crédeville, Baptiste Lecaplain, Pierre Thevenoux et La Bajon ! Parce que l'humour à un c'est bien, à plusieurs, c'est encore mieux !

Et enfin au théâtre Trianon à 20h30, Doully pour Hier J'arrête ! Présentatrice de Groland, chroniqueuse sur France Inter, elle raconte dans ce spectacle ses mille et une vies (barmaid, doubleuse de films pornographiques, créatrice de prêt-à-porter...) et les épreuves qu'elle a traversé. L'artiste sera notre invité entre 17h40 et 17h50 pour nous parler de son spectacle !

Doully - La sobriété

Infos et réservations : Festival Les Fous Rires de Bordeaux