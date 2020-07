Le Lampion Futé de Gisy-les-Nobles à Misy-sur-Yonne

Le Lampion Futé balade son micro du Centre des planeurs de Gisy-les-Nobles, au Musée de la Maréchalerie et du Charronnage

La promende sur les routes du nord de l'Yonne démarre par un rêve pour le Lampion Futé, celui de voler à bord d'un planneur. Pour cela, il a rendez-vous avec Michel, au Centre des planeurs du Sénonais.

Au Centre de Planeurs du Sénonais © Radio France - Eugène Lampion

Ici, vous pouvez effectuer votre premier vol, à bord de ces étranges avions sans moteur, comme Emeline, rencontrée sur place.

Le Centre de Planeurs du Sénonais est ouvert tous les jours de l'été, de 10h30 à 18h30, rue du Château à Gisy-les-Nobles.

Direction ensuite Courlon-sur-Yonne, sur la place de l'église avec Jean-Pierre pour un tour du patrimoine de la commune.

En face de l'église de Courlon © Radio France - Eugène Lampion

La plage de Courlon-sur-Yonne, où, jusqu'à la seconde guerre mondiale, se tennait l'élection de Miss Plage !

A Pont-sur-Yonne, Eugène Lampion s'est arrêté chez JP Fleurs, où il a rencontré Marie-France.

JP Fleurs à Pont-sur-Yonne © Radio France - Eugène Lampion

Le Lampion Futé a poursuivit sa route jusqu'à Champigny-sur-Yonne, chez David et Katia, à Caprices d'Abeille. Ils sont apiculteurs depuis 2006. David exploite les ruches et Katia transforme le miel en pâtisseries.

Caprices d'Abeille à Champigny-sur-Yonne © Radio France - Eugène Lampion

La boutique Caprices d'Abeille est ouverte tous les samedi de 10h à 12h30, et de 15h à 18h, rue couverte à Champigny-sur-Yonne.

A Vinneuf, le Lampion Futé est tombé sur une étrange équipe de foot, en plein échauffement.

De la bonne humeur, et beaucoup de joie à partager ensemble une soirée ballon rond.

Avec les jeunes de Vinneuf © Radio France - Eugène Lampion

La balade s'est terminée au Musée de la Maréchalerie et du Charronnage, à Misy-sur-Yonne. Malheureusement fermé cette saison en raison de la situation sanitaire, ce musée met en avant le savoir-faire du marchéchal-ferrant et charretier, depuis plus de 30 ans.

Au Musée de la Maréchalerie et du Charronnage © Radio France - Eugène Lampion

Un musée installé dans la maison de Gérard, où se trouvait autrefois un vrai atelier de fabrication de fer à cheval.