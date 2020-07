Le Lampion Futé entre Joigny et Migennes

Une balade haute en couleur pour le Lampion Futé qui démarre à La Manufacture Leroux, qui fabrique artisanalement des tubes de peinture depuis 1910. Vous pouvez vous rendre à la boutique, et demander à aller visiter l'atelier les jours de fabrication, Marcel Reynaud vous accueillera avec plaisir.

Marcel Reynaud en pleine fabrication de peinture © Radio France - Eugène Lampion

La Manufacture Leroux est située au 62, avenue Gambetta à Joigny

Eugène Lampion qui est allé à la rencontre de Béatrice Kerfa, qui pour l'occasion à enfilé sa casquette de directrice de l'Office du tourisme de Joigny. Elle nous raconte l'histoire des maisons remarquables de la ville.

Les maisons à pan de bois dans le centre ville de Joigny © Radio France - Eugène Lampion

L'Office du Tourisme de Joigny vous propose des visites, notamment au Musée de la Résistance ou encore au clocher de l'église Saint-Thibault.

Le Lampion Futé a continué sa route dans les rues de Joigny pour aller à la rencontre de Johan Rodriguez. Adèpte du sur-cyclage, il vous reçoit dans son atelier, la Corvus Factory, rue Cortel, où il fabrique de nouveau objets, à partir d'anciens. Morceaux de bois ramassés, objets métalliques abandonnés, trouvailles chinées lors de vide-greniers ou tout simplement de bibelots un peu farfelus, il leur donne une seconde chance.

Il est également membre du Repair Café de Joigny.

Avec Johan Rodriguez sur les bords de l'Yonne © Radio France - Eugène Lampion

Après avoir pris la route, Eugène Lampion s'est arrêté à Migennes, pour une escale en bateau. La société Le Boat vous permet de louer un bateau, pour vous promener sur le canal du nivernais. Dominique Fourré possède une vingtaine de bateaux, de toutes dimensions, pour passer un ou plusieurs jours à découvrir l'Yonne par les rivières.

Dominique Fourré de la société Le Boat à Migennes © Radio France - Eugène Lampion

Direction Escon et son marché du jeudi soir, de 16h30 à 18h30. Le Lampion Futé y fait la connaissance de Zora, dans son étal de saucisses, de fromages et de terrines. Au Terroir Comtois est présent sur les marchés de Saint-Florentin le lundi, de Malay-le-Grand le mardi, le jeudi à Soucy le matin et Esnon le soir, le vendredi à Arces-Dilo et le samedi matin à Villeneuve-l'Archevèque.

Dernière étape de notre balade, à la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux. Cet espace naturel, géré par la LPO de l'Yonne, dont fait partie Roger Geoffrin, permet d'admirer les oiseaux dans leur milieu naturel, et d'apprendre à les identifier grâce à des panneaux explicatifs.

Avec Roger Geoffrin, de la LPO à la Réserve ornithologique de Bas Rebourseaux © Radio France - Eugène Lampion