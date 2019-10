Le Mesnil au Trail, les 2 et 3 novembre

Entre Cherbourg, Valognes et Saint Pierre-Eglise sur la commune du Mesnil au Val dans la Manche est organisée l’édition 2019 du Mesnil au Trail. Des parcours de marche, de vélo et de trail pour tous les niveaux sont au programme de ce week-end sportif.

Le Mesnil-au-Val, Manche, France

"Le Mesnil au Trail" ce sont des trails, des randos VTT et de la marche à allure libre, sans classement, pour tous les niveaux et qui se déroulent de jour mais aussi en nocturne.

Des parcours pour tous en terrain naturel comportant un certain nombre de caractéristiques techniques comme des passages routiers ou caillouteux, des sentiers, des prairies ...

Au programme du Mesnil au Trail 2019 :

Le samedi 2 novembre : les parcours de nuit

Marche :

- Parcours de 6km. Départ : 19h35

- Parcours de 9km. Départ : 18h45

VTT :

- Parcours de 18km. Départ : 19h30

- Parcours de 28km. Départ : 18h40

Trail :

-Parcours de 3km de trail de nuit pour les ados nés de 2008 à 2005. Départ : 17h45

- Parcours de 10km de trail de nuit. Départ : 19h45

- Parcours de 17km de trail de nuit. Départ : 19h00

- Parcours de 24km de trail de nuit. Départ : 18h30

Pour les trails et marches de nuit 1 lampe frontale (+ piles de réserve) ET 1 brassard et/ou gilet réfléchissant sont obligatoires pour pouvoir prendre le départ.

- Pour les randos VTT application du code de la route avec au minimum un éclairage avant et arrière et un gilet haute visibilité.

Le dimanche 3 novembre : les parcours de jour

Marche :

- Parcours de 6km. Départ : 10h15

- Parcours de 9km. Départ : 9h45

- Parcours de 12 km. Départ : 9h15

- Parcours de 16 km. Départ : 9h00

Trail :

- Parcours de 10km. Départ : 10h45

- Parcours de 17km. Départ : 10h00

- Parcours de 24km. Départ : 9h30

Des points de ravitaillement sont prévus sur chaque parcours.

Le Mesnil au Trail 2019 en pratique :

Les départs et arrivées se feront dans la cour de l'école de La Saire du Mesnil au Val.

Restauration et animations sur place : structure gonflable, cracheur de feu ... et de nombreux lots à gagner aux tirages au sort des dossards.

Inscriptions sont possibles jusqu’au 29 octobre 2019 sur le site du Mesnil au Trail : INSCRIVEZ-VOUS ICI .

Après cette date les inscriptions seront enregistrées sur place le jour de la manifestation, 45 minutes avant votre départ.

Tarifs : Marches 5€ - Trails : 7€ - Trail ado : 2€ - VTT : 7€ - Gratuit pour les -10 ans hors Trail Ado de 3km.

Tel : 02 33 54 37 25 ou 06 14 46 74 39

Le Mesnil au Trail est organisé par "Le Tableau Noir" l'association des parents d'élèves du Mesnil au Val.

Le Facebook du Mesnil au Trail