Médailles militaires © Radio France - Thibault ALPHONSE

Bellegarde En Marche abrite un musée dédié à tous ces héros creusois de l'aviation : pilotes, mécaniciens, aéropostiers, mitrailleurs... décorations, médailles, maquettes, biographies, uniformes ...

5 salles à visiter pour découvrir le parcours de ces creusois passionnés d'aviation et qui se sont battus lors des Première et Deuxième Guerre Mondiales.

Vous découvrirez les parcours de Georges Lannet, François Denhaut ou encore Lionel de Marnier.

Une salle est consacrée à un B17, bombardier américain qui s'est posé dans le nord du département en 1945 et qui a été abondonné par l'US AIR FORCE. Quelques éléments de cet avion sont à retrouver dans ce musée.

Autre salle aux trésors : la salle des maquettes ! des maquettes d'aéronefs ayant plus ou moins volés. Les maquettes d’André Pétoin sont exposées derrière une très grande vitrine dans une salle qui lui est consacrée. Les aéronefs ayant réellement pris leur envol sont suspendus, ceux qui n’ont pas eu la joie de goûter au plaisir du vol sont posés au sol, ainsi la vérité historique est préservée.

Biographie de héros de l'aviation © Radio France - Thibault ALPHONSE

panneau sur F. DENHAUT , un des pionniers de l'aviation © Radio France - Thibault ALPHONSE

Le musée de l'aviation creusoise à Bellegarde-en-marche est ouvert tout l'été de 15h30 à 18h30.

En dehors de cette période, des visites

individuelles ou de groupes peuvent être

organisées au :



05 55 67 52 14 ou 06 82 50 97 26

contact[@]airmemorialcreusois.fr