Le Musée de la Batellerie à Offendorf : cette péniche-musée vous embarque à bord !

Pour avoir été le plus grand village de bateliers de l’Est de la France, la municipalité et le Cercle Amical des Bateliers réuni d'Offendorf ont créé un musée dans une péniche installée au cœur de la cité. On y évoque l’histoire et les traditions liées à la navigation sur les canaux. Amarée au Quai des Bateliers, cette péniche-musée présente une importante collection d’objets, de documents et de maquettes retraçant l’histoire, les techniques et le mode de vie de la batellerie. Le musée est ouvert du 1er mai au 30 septembre les samedis, dimanches et jours féries de 14 h à 19 h.

