Le Musée des Amoureux de Werentzhouse

En ce jour de Saint-Valentin, nous ne couperons pas aux roses, chocolats et petits. Donc, tant qu’à faire, je vous emmène au musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien à Werentzhouse.

Lorsque vous empruntez la rue de Ferrette, le décor est posé : une toute petite maison à colombages rose, enfin pas les poutres, qui sont brunes, c’est le torchis qui est rose bonbon. Un gros cœur rouge trône sur la fenêtre à l’entrée. En trois marches, vous êtes devant la porte de ce qui est le plus petit musée de France, avec à peine 19m². Peut-être du monde, aussi, me direz-vous. Pendant la guerre, le bâtiment faisait office de prison avant de devenir la laiterie du village. Bien sûr, le petit bâtiment n’était pas encore peint en rose, ça aurait fait bizarre. Après une grande rénovation en 2019, ce musée spécialiste de la carte postale vous accueille notamment aujourd’hui. Vous y verrez une collection de plus de 20 000 cartes postales réparties dans un bon millier de classeurs.

C’est littéralement l’histoire, les relations épistolaires entre jeunes amourachés et les moins jeunes aussi des villages environnants, certaines de ces cartes postales datent de plus de cent ans. Ce musée préserve ainsi la mémoire de 70 villages du Sundgau avec plus de 20 000 photos (les cartes postales, bien sûr) répertoriées de 1900 à 1960. Les chercheurs peuvent y étudier les us et coutumes locales, ainsi que l'histoire de la carte postale.

Le musée est ouvert le jour de la Saint-Valentin et d’ordinaire les dimanches de l’été (pour mai, juin et septembre, uniquement le 1er dimanche du mois). Pour les autres jours, se renseigner au préalable à la mairie de Werentzhouse. Venez découvrir les coutumes locales, les fêtes religieuses, les travaux des champs, les métiers... ainsi que l'histoire de la carte postale au musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien, 2 rue de Ferrette à Werentzhouse.