Les chroniques sur les musées continuent et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Barbero, Directeur du Musée Masséna, qui nous a ouvert les portes de son établissement pour nous parler des œuvres à retrouver et du sublime jardin à visiter.

Le Musée Masséna de Nice restaure un de ses plus grands tableaux

Idéalement situé depuis plus d'un siècle sur la Promenade des Anglais, le Musée Masséna propose des événements, expositions et conférences et nous accueille à l'occasion de la Biennale des arts 2022 sur le thème des Fleurs.

Vue de Nice de Pierre Comba

Le tableau "Vue de Nice" de Pierre Comba restauré en ce moment par Margaux Rabiller - Lilas Contesso

Jean-Pierre Barbero et Margaux Rabiller parlent du tableau de Pierre Comba

La cueillette des fleurs de Martin Sauvaigo

"La cueillette des fleurs" de Martin Sauvaigo au Musée Masséna de Nice - Lilas Contesso

Jean-Pierre Barbero le Directeur du Musée Masséna de Nice

Voiture fleurie pour la bataille des fleurs à Nice

Chromolithographies de voitures fleuries pour la bataille des fleurs à Nice au Musée Masséna - Lilas Contesso

Jean-Pierre Barbero le Directeur du Musée Masséna de Nice

L'architecture de la Villa Masséna

Pièce de la Villa Masséna avec son alcôve fleurie et sa statut Harmonie - Lilas Contesso

Jean-Pierre Barbero le Directeur du Musée Masséna de Nice

Les Jardins de la Villa Masséna

Jean-Pierre Barbero et Daria Bonnin dans les Jardins du Musée Masséna à Nice - Lilas Contesso

Jean-Pierre Barbero le Directeur du Musée Masséna de Nice

Le Musée Masséna est ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf le mardi et les jours fériés.

L'entrée est au prix de 15€ mais gratuite pour les résidents de la Métropole Nice Côte d’Azur (toutes les infos sur le PASS MUSEE sont ICI et les moins de 13 ans.

Des visites guidées sont organisées sur réservation au 04 93 91 19 10 ou musee.massena@ville-nice.fr