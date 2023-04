Le musée Matra roule à gauche !

A partir du samedi 08 avril (et jusqu'au 12 novembre) le musée Matra de Romorantin-Lanthenay se met à l'heure anglaise avec un exposition de voitures mythiques d’outre-Manche. de quoi faire rêver les amateurs du genre!

17 véhicules britanniques retraçant plus de 100 ans d’histoire de l’automobile anglaise seront présentés, dans un décor complétement "British" confectionné pour l’occasion. On y apprend d'ailleurs des choses étonnantes, en Angleterre, où il pleut souvent, une grande partie de son industrie automobile est composée de cabriolets, un paradoxe plus qu’étonnant.

Des mythiques voitures britannique de luxe, de sport seront au rendez-vous comme des ASTON MARTIN, JAGUAR, ROLLS-ROYCE, TRIUMPH entre autre.

Le musée Matra est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et Samedi, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Les tarifs et les infos pratiques sont disponible sur le site du musée .