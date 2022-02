Le Musée Mémorial des Combats et de la Libération en Alsace Du Nord à Walbourg

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le musée de Walbourg Copier

Les jargons, abréviations, suites de lettres qui ne disent rien aux non-initiés m’ont toujours fasciné.

2 M C L A D N, ce n’est pas le nom d’un test génétique, c’est un musée, lié à un autre domaine où l’on aime les abréviations. L’armée. Ah, le B.M.C. le bordel militaire de campagne, l’ANPVP : l’Appareil Normal de Protection à Vision Panoramique plus communément appelé masque à gaz. 2 M C L A D N, cela signifie Musée Mémorial des Combats et de la Libération en Alsace Du Nord, un musée privé installé à Walbourg, également connu pour son petit séminaire qui a vu passer bon nombre de nos politiciens alsaciens, d’ailleurs le musée est tout proche de l’école, il est ouvert les mercredis et dimanches de 14h à 18h. Une exposition sur plus de 462m² avec plus de 3.500 objets provenant d’ Alsace du Nord et environs.

Avec des uniformes, armes, objets du quotidien, de belles vitrines, même à certains endroits un travail spécifique sur l’odeur !

2 salles de projections, une bibliothèque, avec en plus de la Seconde Guerre Mondiale, la guerre franco-prussienne de 1870, la guerre de 14/18 en Alsace, la période 1918-1939, où il s’est passé plein de choses pendant cette entre-deux guerres, l’incorporation de force des alsaciens dans la Wehrmacht, dont on commémore les 80 ans en août, la première libération, les opérations Nordwind jusqu’ à Undertone pour la seconde libération !

Plein de choses à voir, rue de l’église à WALBOURG, prix d’entrée 8€, 4€ pour les 6 à 18 ans. Rendez-vous cet après-midi ou dimanche après-midi à Walbourg. Et directement sur 2mcladn.fr

