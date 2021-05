Le musée Vaudou de Strasbourg soigne ses costumes traditionnels pour son déconfinement

Le musée Vaudou de Strasbourg prépare sa réouverture pour le 19 mai, date très attendue du déconfinement des lieu culturels. Il faut donc faire un nettoyage de Printemps et se réapproprier les lieux.

Le déconfinement du musée Vaudou de Strasbourg passe d'abord par un grand dépoussièrage. Costumes traditionnels et statuettes n'ont pas vu de visiteurs depuis octobre dernier. Alors il faut tout nettoyer pour le jour J. "On prend soin d'eux, les aspirer, vérifier leur bon état", décrit Adeline Beck, administrative du musée, au côté d'une des tuniques.

Nettoyage de Printemps

Nettoyer les costumes, replacer les panneaux d'explication, vérifier les installations... L'équipe du musée est sur le pont. "Il faut tout replacer, remettre en place par rapport à la scénographie", énumère Adeline Beck. Les 1000m² de l'ancien château d'eau vont donc être remis à neuf pour l'arrivée des visiteurs.

Du côté des guides-conférenciers, des révisions s'imposent : "Certains n'ont pas travailler depuis plus de huit mois, donc on va faire une sorte de petites visites guidées entre nous, une répétition de visite", s'amuse l'administrative du musée. Les visites guidées représentent 30% des 200.000 euros de budget. 10% viennent des séminaires, dix autres de la Ville de Strasbourg, huit du propriétaire des lieux et le reste tient sur la billetterie.

Mais pas sûr que le protocole sanitaire rendent rentables ces visites. "Si on doit avoir une petite jauge de six personnes, on pourra pas se le permettre", regrette Adeline Beck. Pour la capacité d'accueil, la jauge est d'une personne pour huit mètres carrés, soit 125 visiteurs maximum pour le musée Vaudou, bien au dessus des quelque 25 à 50 visiteurs quotidiens en temps normal.