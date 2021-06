Le Musikall, karaoké à Reims : quand la musique est bonne, bonne, bonne !

Le Musikall est le lieu de sortie à la mode à Reims, qui plaira autant aux grands chanteurs appliqués qu'aux chanteurs du dimanche ! Bonne humeur, ambiance cosy et bon accueil au programme...

Une salle du Musikall, cosy et confortable

Le Musikall, c'est l'endroit rémois où il faut aller pour décompresser et se détendre, qu'on soit en famille, entre amis ou entre collègues !

Le Musikall, c'est LE karaoké réinventé : ici , pas de pression (sauf au bar !) ; juste le plein de bonne humeur et d'amusement !

Ici, nul besoin d'être une grande voix ou une star de la pop : l'important est bien de s'amuser et de profiter !

C'est la fête, au Musikall ! - le Musikall

L'endroit, cosy et bien agencé, comporte 8 box karaoké, tous porteurs de noms très originaux et faisant rêver : on retrouve ainsi Broadway, Charleston, Panache ou bien encore Dolce Vita. Chaque salle dispose d'un nombre spécifique de gens pouvant y être installés : le confort est donc optimal !

Bien évidemment, le lieu accueille les enterrements de vie de jeune fille, les anniversaires et même les évènements d'entreprises, donc n'hésitez pas !

Le Musikall sert également des petites choses à grignoter et à boire, telles que des planches salées et sucrées.

Le Musikall est situé en plein centre de Reims, au 19 Rue de Thillois. Le lieu bénéficie d'une page Facebook et d'une page Instagram (@musikall.bar).

Tout l'été, France Bleu Champagne-Ardenne vous fait gagner des cartes cadeaux d'une valeur de 30 euros pour louer une box karaoké au Musikall : restez branchés et contactez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur le signale à l'antenne !