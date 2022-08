Le nécessaire de toilette de Marie-Antoinette comporte ... 72 pièces !

Tout l'été, France Bleu azur vous propose de découvrir en son et en image les œuvres mythiques et insolites des musées des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, c'est le Musée International de la Parfumerie de Grasse qui nous ouvre ses portes.

C'est en plein centre-ville de Grasse que le Musée International de la Parfumerie s'est installé en 1989. Vous y retrouverez des flacons en terre-cuite vieux de plusieurs siècles, des explications sur la fabrication des parfums mais aussi de magnifiques jardins d'orangers.

Vase plastique en forme de tête casquée

Vase plastique en forme de tête casquée du 6ème siècle av. JC au musée International de la Parfumerie - Lilas Contesso

Olivier Quiquempois le Conservateur en chef des musées de Grasse au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Coffret de voyage de Marie-Antoinette

Le nécessaire de toilette de Marie-Antoinette et ces 72 pièces au Musée International de la Parfumerie de Grasse - Lilas Contesso

Olivier Quiquempois le Conservateur en chef des musées de Grasse au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Flacon en verre de Hector Guimard

Au centre, le flacon en verre de Hector Guimard créé pour l'exposition universelle de 1900 - Lilas Contesso

Olivier Quiquempois le Conservateur en chef des musées de Grasse au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Nécessaire de cérémonie de l'encens

Coffret pour le jeu de l'encens du Genji datant de 1980 au Musée International de la Parfumerie de Grasse - Lilas Contesso

Olivier Quiquempois le Conservateur en chef des musées de Grasse au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Fresque murale de Lionel Favre

Fresque murale de l'artiste suisse Lionel Favre au Musée International de la Parfumerie de Grasse - Lilas Contesso

Olivier Quiquempois le Conservateur en chef des musées de Grasse au micro France Bleu Azur de Daria Bonnin Copier

Le Musée International de la Parfumerie de Grasse est ouvert tous les jours de 10h à 18h.

L'entrée au Musée coûte 6€ en période d'exposition et 4€ le reste de l'année. Des tarifs réduits sont proposés aux étudiants de plus de 18 ans et aux groupes à partir de 10 personnes. L'entrée est gratuite pour les mineurs, les chômeurs, les handicapés, les membres de l'ICOM, les adhérents ARMIP et pour tout le monde le 1er dimanche de chaque mois d'octobre à avril.