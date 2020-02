Le ou La débredinoir(e)

Saint-Menoux, France

Eglise romane de St Menoux-Allier © Radio France - Nicole Bernadin

Il était une fois un évêque Irlandais, Ménulphe, qui a sont retour d'un voyage à Rome, s'arrêta dans un village de l'Allier.

St Ménulphe et Blaise. © Radio France - Nicole Bernardin

Il prend sous son aile un bredin Blaise.

Un bredin? Mais oui vous savez c'est le nom qu'on donne aux simples d'esprit dans le patois bourbonnais.

À la mort de Ménulphe, Blaise ne se remet pas de son absence et creuse un trou dans le sarcophage de son maître, et y passe la tête pour être plus proche de lui.

Le sarcophage de St Ménulphe © Radio France - Nicole Bernardin

Et là le miracle se produit, il en ressort guéri, débreudiné.