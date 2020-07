Le passeport de l’été 2020 : la descente en canoë des gorges de l’Ardèche

C’est un grand classique à faire en famille ou entre amis avec la base nautique du pont d’Arc. Sur une demi-journée, une journée ou plusieurs jours, vous descendez l’Ardèche sur 4, 8, 12, 24, 32 km ou plus encore. Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges, avec quelques zones de rapides et surtout le passage sous le fameux pont d’Arc.

De petites plages permettent de faire des pauses pour aller se baigner, casser la croûte et profiter des paysages impressionnants des gorges de l’Ardèche.

Reportage à la base nautique du Pont d'Arc.