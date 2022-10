Les bonnes raisons d'aller voir Piaf! Le spectacle dimanche à Nice

Un spectacle Niçois qui a fait le tour du monde

Avec plus de 400 représentations dans plus de 50 pays, et le cap du million de spectateurs franchi, Piaf ! Le Spectacle est une vraie success-story. En 2017, consécration ultime, Piaf ! Le Spectacle a été présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de New York.

Le plus bel hommage sur la carrière d'Édith Piaf

Le show pour Édith Piaf est considéré unanimement par plusieurs des proches de l'interprète de La Vie en Rose comme le plus bel hommage jamais produit sur sa carrière.

Nathalie Lermitte est la voix de Piaf ! Le Spectacle

Dimanche 30 octobre à 15h Auditorium Joseph Kosma 127, avenue de Brancolar à Nice

Tarifs: 27€ et 32,50€

