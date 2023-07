Le "Poudlard breton", la Nouvelle École des Sorciers, nous lance de nouveaux défis cet été

En 2022 , les apprentis sorciers les plus assidus ont pu découvrir avec émotion le Poudlard breton : La Nouvelle École des Sorciers . En quelques mois, le château Le Rocher Portail (Maen Roch, Ille-et-Vilaine ) est devenu l'équivalent breton de l'établissement magique dirigé par Dumbledore où Harry Potter a étudié.

Mais ici, c'est bien la Bretagne et son histoire qui sont à l'honneur, les professeurs ayant tous des liens avec la région. Cerfdelune , Busarde, Boucflèche et Fauvedor sont les différentes maisons de l'école, chacune correspondant à des traits de caractère des apprentis sorciers dont vous faites partie. Dès votre arrivée et jusqu'à la fin de votre séjour, vous êtes totalement immergés dans la magie du lieu : cours spectactulaires, fabrication de baguettes magiques, meubles et décorations féériques...

La compétition du Millendal, la grande nouveauté de l'été 2023

Du 7 au 22 juillet, les visiteurs participeront à la Compétition du Millendal dans les jardins du château. Vol de balai, tir à l’arc dans la forêt interdite, jeux zolympus et énigmes dans les labyrinthes : de vraies olympiades entre sorciers ! Le soir, les professeurs les défieront avec leurs talents et leur magie !

À découvrir également cette année, la Forêt Interdite et le pavillon de Florus Centaure.

La hutte d'Hernote, le gardien de la Nouvelle École des Sorciers

C'est une expérience immersive totalement inédite en Europe que vous propose près de Fougères La Nouvelle École des Sorciers au château Le Rocher Portail (classé au niveau national Monument Historique).

France Bleu Armorique est fier de vous offrir vos places pour vivre des moments inoubliables et pleins de magie !