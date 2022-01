Le premier Social Bar de Dijon arrive bientôt !

Bientôt, vous êtes toutes et tous les bienvenus au Social Bar Dijon !

Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ? Vous avez envie de passer quelques soirées animées ? Vous aimez les soirées Blind Test, les quizz, les jeux de société, le karaoké ? Le Social Bar de Dijon peut répondre à vos attentes... Véritable laboratoire de convivialités, solidarités et festivités où tout est testé et imaginé pour créer du lien, le Social Bar vous permet de déjeuner, faire la fête et rencontrer du monde !

Présentation du Social Bar et du concept Copier

Renaud Seligmann, créateur du concept du Social Bar en France © Radio France - Caroline PAUL

Le Social Bar, créateur de lien social Copier

Eloïse Dubuet, heureuse boss du Social Bar Dijon © Radio France - Caroline PAUL

Le Social Bar - un lieu d'échange avec les associations, les artistes et toutes les forces vives locales !

Le Social Bar vit déjà sur les réseaux sociaux ! Copier

Au sous-sol, un caveau chaleureux vous attend ! © Radio France - Caroline PAUL

Manger, boire, rencontrer et s'amuser... les idées ne manquent pas ! Copier

Le bar est prêt, vivement l'ouverture ! © Radio France - Caroline PAUL

Le Social Bar ouvre très prochainement au 16 rue Jules Mercier à Dijon ! - dijon@social-bar.org