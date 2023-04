Le printemps à Epinal pour les vacances

Epinal à Vélo

Depuis bien longtemps, les Vosges s'inscrivent comme des territoires où le vélo tient un place importante. Et avec des centaines de kilomètres de pistes VTT balisées entre campagne et forêts, une véloroute de 73km et une multitude de parcours de cyclotourisme, Épinal se positionne comme la capitale du vélo de l’est de la France.

ⓘ Publicité

Tout est prévu à la base Natur'o Vélo au port d'Epinal pour vos équipements et les renseignements sur les parcours - JF Hamard

Un seul point de départ, la base Natur'O Vélo , au port d'Epinal vous donne accés à toutes les informations, les départs de parcours et les équipements. C'est l'endroit où Damien Colombo a retrouvé Fabienne Houillon, d'Epinal Tourisme.

loading

Epinal terre d'eau

Traversé par la Moselle, le territoire d'Epinal est aussi un lieu incontournable des sports nautiques. Le lac de Bouzey, le Domaine des Lacs de Thaon les Vosges et son Wam Park , les croisières-repas sur le canal des Vosges ou le tout nouvel équipement la Base Natur'O en coeur de ville, les activités ne manquent pas.

La base Natur'O, propose différentes activités sportive et nautique en plein coeur d'Epinal - Epinal Tourisme

Bouée, canoë, Kayak, rafting ou surf, c'est au coeur de la base Natur'O Vive que Damien Colombo a retrouvé Maxime, directeur adjoint d'Epinal Tourisme.

loading

Epinal terre d'Histoire et de Patrimoine

Un territoire riche d'histoire et de savoir-faire . Si les Images d'Epinal et son Imagerie sont un patrimoine de renommée mondiale, d'autres atouts jalonnent le territoire. La Forteresse de Chatel-sur-Moselle , les Forts d'Uxegney, le planétarium d'Epinal, ou encore la Cité de l'Image.

La Tour Chinoise cache un escalier menant au parc du Chateau d'Epinal - Epinal Tourisme

Pour profiter d'une balade touristique et ludique dans les rues d'Epinal, Damien Colombo est allé retrouver Fabienne Houillon et Marie Sargentini en plein coeur de Ville. Même si la balade commence dès les remparts de Chatel-sur Moselle...

loading

Epinal passion Rando

Avec 84 randonnées balisées en coeur des Vosges, au départ d'Epinal, de Xertigny ou de Charmes, le territoire offre un panel de paysages, de topographies et de difficultés, qui raviront les familles comme les groupes les plus expérimentés.

Découvrez le parcours balisés ici

Une longue randonnée le long du canal des Vosges, offre un moment de calme et de quiétude en pleine nature - Epinal Tourisme

C'est au coeur de la forêt, à quelques encablures du centre ville d'Epinal que Damien Colombo a rencontré Christine Tavernier la directrice d'Epinal Tourisme, chaussures de rando aux pieds, batons aux mains et sac à dos sur les épaules...

loading

Les évenements du printemps à ne pas manquer

Durant le printemps, les animations ne manquent pas à Epinal. Et pour la première fois deux fêtes emblématiques de la cité des images vont se réunir lors d'un weekend exceptionnel du 25 au 28 Mai.

Le futur de la cité, thème 2023 du festival fantasy les Imaginale, pour la première fois associé à la fête des Images - Epinal Tourisme

C'est avec l'agenda en main que Damien est allé retrouver Fabienne Houillon à l'Office du Tourisme d'Epinal, mais surtout avec une petite envie de chocolat. Il parait qu'Epinal s'en est fait une spécialité.

loading

Infos et renseignement : Tourisme-epinal.com

03 29 82 53 32

6 place Saint-Goëry, 88000 Épinal