Le printemps à Fraispertuis City

Pendant les vacances de printemps, jouez avec nous chaque matin pour gagner vos pass famille pour 4 personnes pour la saison 2023

ⓘ Publicité

Un parc par une famille, pour la famille

Le Grand Canyon, des sensations pour toute la famille © Radio France - Damien Colombo

Créé en 1966 par la famille Fleurent, c'est la 2ème génération qui est toujours aux manettes aujourd'hui. Et la famille est toujours au centre des préoccupations du parc. Ce qui lui vaut d'être élu « meilleur parc familial français » en 2004 . Avec plus d'une vingtaine d'attractions destinés aux enfants et à toutes la famille, tout le monde trouve de quoi s'y régaler.

loading

Les attractions à sensation, pour le plus grand plaisir des ados

Le Timber Drop et sa chute inversée de 113,1°, il détient le record d’Europe de la chute la plus inclinée sur un coaster © Radio France - Damien Colombo

Satisfaire la famille, c'est penser aux plus petits comme aux ados. Et à partir d'un certain âge, il faut plus de sensations. 3 montagnes russe, 12 attractions à sensations, le Timber Drop et sa chute inversé à 113°, le Golden driller et sa chute de 66 mêtres à 90km/h .... sensations garantis.

loading

Le Golden Driller, une tour de 60M et une chute à 90kM/h © Radio France - Damien Colombo

Les attractions aquatiques, des plaisirs humides pour les fortes chaleurs

L'ile aux pieuvres, l'une des attractions aquatiques du parc © Radio France - Damien Colombo

Avec les incontournables buches (Le flum ) et sa chute de 11 mêtres, la bataille naval de l'Ile aux pirates , l'ile aux pieuvres vous offres une rencontre avec le célèbres kraken. Des plaisirs rafraichissants, indispensable pour les chauds été au Far West vosgien.

loading

Le Flum, attraction incontournable depuis 1991 © Radio France - Damien Colombo

El Molcajete, la nouveauté 2023 en plein coeur du quartier mexicain - L'ile aux Pirates

El Molcajet, nouvelle attraction 2023 attendu pour la fin juin © Radio France - Fraispertuis City

Depuis 1997 le quartier mexicain anime une grande partie du parc avec les bons de grenouilles de Las Ranitas et le Pony Express . A partir de la fin juin il acceuillera la nouveauté 2023, El Molcajete , 14 bras articulés pour vous faire vivre de l'interieur, l'intensité des piments mexicains.

loading

À lire aussi Une nouvelle attraction à Fraispertuis-City pour l'été 2023

Et c'est en quittant le quartier Mexicain que vous entrez sur l'Ile aux pirates ! Sous le soleil des Caraïbes, découvrez le coeur de la Crique des Pirates et venez livrer bataille aux autres flibustiers, sur des embarcations armées de canons à eau. Attention, Jack Sparrow n'est sûrement pas loin!

Pirates Attack, la bataille navale au coeur de l'Ile aux Pirates © Radio France - Damien Colombo

Le saloon, l'incontournable restaurant de Fraispertuis City

Le Saloon, restaurant emblématique du parc © Radio France - Damien Colombo

En plein coeur du parc, le Saloon est l'un des restaurants emblématiques du parc depuis 1966. Il est même le restaurant à l'origine du parc. Mais il est loin d'être le seul point de restauration. Après toutes ces aventures, il est bon de reprendre des forces.

loading

Le parc et son thème western vous emmène au coeur du Far West... vosgien © Radio France - Damien Colombo

Renseignements : fraispertuis-city.fr