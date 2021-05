Le Printemps Anglophone du 8 avril au 30 mai !

Ce festival est une fenêtre ouverte sur la culture anglophone, dans toute sa diversité et son originalité.

Pour cette neuvième édition, le Printemps Anglophone propose un programme regroupant des trésors de la littérature irlandaise, britannique et américaine avec des expositions, des films, de la musique, des pièces de théâtre, des événements jeune public, des discussions et une présentation sur trois jours (21-23 avril) et ouverte à tous de la recherche universitaire dans le domaine des Amériques.

Le programme comprend des évènements en français et en anglais.

Pour la deuxième année consécutive, la crise Covid-19 a entraîné l’annulation ou le report de certains des événements prévus. Cependant, un programme partiel a été réalisé avec les évènements maintenus.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous diriger sur le site internet du Printemps Anglophone !