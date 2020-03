Le printemps des poètes s’invite au Prieuré Saint- Cosme

Au programme : performance, visite-lecture, danse, café historique, et atelier.

Cette année, le printemps des poètes a choisi le thème du courage. Et voici quelques événements à venir qui vous donneront l'envie sans nul doute de venir vous perdre dans ce qui fut la demeure de Ronsard.

Ce samedi 8 mars : Les Filles c'est trop fort !

Les histoires de princesses qui sentent la rose et qui attendent leur chevalier-poète, y en a marre ! Venez découvrir, dans une visite décapante à deux voix du prieuré, des histoires où chacun(e) peut trouver sa place. Avec une lectrice de l’association Livre Passerelle, visite thématique et lecture d’albums jeunesse. Accessible à partir de 5 ans.

Dimanche 15 mars à 15h : La poésie fait sens, la poésie fait lien !

Ce n’est pas le hasard si Carolyn Carlson et Jean-Pierre Siméon se sont rencontrés. L’une danse, écrit, calligraphie, l’autre traduit, écrit. Beauté des mots, beauté du geste ! Lecture dansée à deux voix, poésie visuelle et poésie dans les mots, où voir se lever la fleur du mystère au centre de la parole. En partenariat avec l'association Le Printemps des Poètes à Tours et le Centre Chorégraphique National de Tours. Entrée libre

Plus d'infos en cliquant ICI