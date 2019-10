Le projet Rhinédits collecte vos films amateurs

Alsace, France

ALSACE : SECONDE JOURNÉE RÉGIONALE DE COLLECTE DU FILM AMATEUR

Le 12 octobre 2019De 10h00 à 18h00

10 lieux de collecte en Alsace

Journée régionale de collecte du film amateur - Seconde édition

« Vos films sont notre histoire ! »

Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, une collectivité, une institution… Participez à la seconde journée régionale de collecte de films amateur !

Nous vous donnons rendez-vous samedi 12 octobre 2019 dans le lieu de collecte le plus proche de chez vous pour déposer vos films sur pellicule (9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm, super 8). Tournés en Alsace ou par des Alsaciens à l’étranger, ces films privés peuvent présenter un intérêt patrimonial pour tous, ils sont le témoignage d’une époque et constituent des sources historiques précieuses ! Vos films seront collectés, restaurés et numérisés par MIRA - Mémoire des Images Réanimées d’Alsace. Ils seront enfin accessibles et décryptés sur le site internet " Cinémathèque du Rhin Supérieur ", élaboré dans le cadre du projet Interreg européen Rhinedits, piloté par l’Université de Strasbourg en partenariat avec la Hochschule Offenburg et MIRA.

