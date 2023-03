Le Puy du Fou, ce sont plus de 60 spectacles aux cascades époustouflantes et effets spéciaux uniques au monde

Les équipes du Puy du Fou sont à la recherche perpétuelle de cette émotion juste qui touche le cœur des spectateurs et fait d'un spectacle, une expérience que l’on n'oubliera jamais. Eclater de rire, sursauter de peur, ou sentir une larme couler… toutes les émotions sont au Puy du Fou !

ⓘ Publicité

Du 20 au 24 mars, France Bleu Paris vous propose un voyage spectaculaire dans le temps, entre Histoire et Légende grâce à un séjour au Puy du Fou de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes en période verte.

Vous dormirez à l’hôtel “La villa Gallo-Romaine”

Passez une nuit derrière les remparts, sous la protection des chevaliers du Puy du Fou !

Vous serez propulsés à l’époque de l’Empire Romain en séjournant dans une de ses chambres à la décoration authentique ! Après une nuit reposante dans une ambiance fastueuse, profitez d’une agréable balade au cœur d’un immense patio méditerranéen.

Le séjour comprend également le petit déjeuner et le dîner dans le restaurant “L’atrium” ainsi que l’accès au célèbre spectacle nocturne “Les noces de feu”.

L’atrium

Installés dans “la Villa Gallo-Romaine", vous découvrirez des spécialités aux parfums de la Méditerranée !

Face à l’immense patio méditerranéen de l’hôtel inspiré de la Rome Antique, les cuisiniers et serveurs en costumes d’époque vous proposeront des plats aux saveurs d’Italie, préparés avec des ingrédients de qualité.

Les noces de feu

Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages.

Après s’être rencontrés dans le spectacle "Les Orgues de Feu", la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable

Le séjour est à prendre entre le 8 avril et le 5 novembre 2023

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous