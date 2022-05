Le Salon des Métiers d'Art de Monpazier du 27 au 29 mai 2022

Plus de 40 artistes et Artisans d'Art vous attendent en boutiques et sous chapiteaux place des Cornières de Monpazier pour la 13ème édition du Salon des Métiers d'Art proposée par la Délégation Générale du Grand Bergeracois. Entrée gratuite.