Le salon Talents de Normandie : le savoir-faire normand au rendez-vous, du 29 avril au 1er mai

Le Château du Perron , édifice du 19e siècle situé à Saint-Aubin-du-Perron, est un habitué des grands rendez-vous : évènements professionnels, séminaires ou encore mariages.

Rien d'étonnant donc lorsqu'en 2022, les propriétaires du château, Véronique et Hubert Manson, se lancent dans l’organisation d’un salon dédié au savoir-faire Normand.

On y retrouve alors une quarantaine d’exposants et des invités de renom parmi lesquels Dominique Hutin (chroniqueur chez France Inter) ou encore Arnaud Sol Dourdin (coiffeur et maquilleur international).

Les parfums normands ont aussi leur place au salon des Talents de Normandie - Hubert Manson

Avril 2023, la 2e édition du salon :

Suite au succès du premier salon, le château du Perron accueillera dans son enceinte la deuxième édition de l’évènement pour le plus grand bonheur des propriétaires.

Cette fois-ci, le salon voit plus grand avec plus d’une soixantaine d’exposants.

Le salon aura lieu le week-end du 29 avril au 1er mai, trois jours autour de la découverte des talents de Normandie.

De l'artisanat d'art (plumassier, céramiste, ébéniste) à la gastronomie (fromager, brasseur, pâtissier), en passant par le domaine de la culture (artiste peintre, photographe et auteur) et la mode et beauté (maroquinier, créateur ou encore styliste), il y en aura pour tous les goûts.

Parmi ces professionnels vous pourrez rencontrer de nombreuses personnalités participants à l’animation du salon : Dominique Hutin, œnologue, journaliste et chroniqueur sur France Inter ; Robin Girard, chef pâtissier formé chez Philippe Hardy ; l’artiste Issara ; Philippe Hardy, chef étoilé du restaurant Le Mascaret ; ou encore Michel Pinel , historien normand et auteur.

Programme et temps forts du week-end :

Samedi 29 avril :

12h : Démonstration et dégustation culinaire sur la thématique de la cuisine végétale agrémentée de plantes et de fleurs de la région par Sarah Herpin , cheffe à Granville formée par Alain Passard (l’Arpège Paris 3* au Michelin)

, cheffe à Granville formée par Alain Passard (l’Arpège Paris 3* au Michelin) À partir de 14h : Dédicaces par Michel Pinel , historien normand et auteur.

, historien normand et auteur. 16h : Conférence sur L’histoire du vin, son évolution, ses techniques, au fil des mutations de l’oenologie et des aspirations de la société, par Dominique Hutin , journaliste, auteur et conférencier, chroniqueur pour France Inter.

Dimanche 30 avril :

12h-14h : Concert de Céleste B , jeune musicienne influencée par la soul et le blues.

, jeune musicienne influencée par la soul et le blues. 14h-18h : Dédicaces par Jocelyn Leclerc (“La Manche et ses peintres”), et Michel Pinel.

(“La Manche et ses peintres”), et Michel Pinel. 15h : Démonstration de Robin Girard , chef pâtissier à Valognes, formé chez Philippe Hardy (Le Mascaret), puis au Plaza Athéné par Christophe Michalak, à l’Osteria Francescana (Italie 3*) et au Ritz.

, chef pâtissier à Valognes, formé chez Philippe Hardy (Le Mascaret), puis au Plaza Athéné par Christophe Michalak, à l’Osteria Francescana (Italie 3*) et au Ritz. 16h : Conférence sur l’histoire de la parfumerie à travers un atelier olfactif par Aurore Renault de la parfumerie Quintessence à Coutances.

de la à Coutances. À partir de 19h : Démonstration et dégustation de cocktails par Tomi Narkaj , barman mixologiste, gérant du bar à cocktails “Le Club” à Coutances.

, barman mixologiste, gérant du bar à cocktails “Le Club” à Coutances. 19h-21h : Concert d’ Issara , musique soul avec une touche de pop-rock à travers ses compositions.

, musique soul avec une touche de pop-rock à travers ses compositions. À partir de 21h : Animation festive de golf en nocturne. Des joueurs confirmés de la Fédération de Golf de Normandie , feront une démonstration avec balles et accessoires fluorescents.

Lundi 1er mai :

11h30 et 14h30 : Démonstration culinaire autour des produits de notre région puis dégustation par Philippe Hardy , chef étoilé du restaurant Le Mascaret à Blainville-sur-Mer.

, chef étoilé du restaurant à Blainville-sur-Mer. 14h-18h : Dédicace par Emilie Boré , auteure de livres pour enfants, elle contera aux enfants l’une de ses histoires à 16h.

, auteure de livres pour enfants, elle contera aux enfants l’une de ses histoires à 16h. 16h : Démonstration des différentes étapes de la réalisation d’un chapeau de cérémonie par Patricia Colin de Verdière modiste à Cherbourg et présentation de sa gamme de chapeaux de pluie réalisée en collaboration avec Denis Moulin, aquarelliste du Cotentin.

Vous aurez aussi accès tout au long du week-end à des animations et activités variées :

Le golf de Coutainville , le golf de Centre Manche et le Comité Départemental de golf vous accueille sur le stand « GOLF » pour vous proposer de découvrir la pratique de ce sport. Plusieurs ateliers de jeux vous permettront de mesurer votre swing et d’exercer vos talents sur un putting green.

, le et le vous accueille sur le stand « GOLF » pour vous proposer de découvrir la pratique de ce sport. Plusieurs ateliers de jeux vous permettront de mesurer votre swing et d’exercer vos talents sur un putting green. Le brasseur Captain James d’Agon-Coutainville, vous proposera des bières 100% artisanales et vous apprendra la technique du brassage.

d’Agon-Coutainville, vous proposera des bières 100% artisanales et vous apprendra la technique du brassage. Les Écuries de Bactot proposeront des balades à poney pour les enfants autour du parc.

Travail du bois au salon des Talents de Normandie, Château du Perron - Hubert Manson

Informations pratiques

Restauration

Food trucks (pizzas, moules frites, pâtisseries, salades, bio & végétarien, spécialités italiennes, fish and chips)

Guinguette

Horaires

Samedi 29 avril : 10h à 19h

Dimanche 30 avril : 10h à 22h

Lundi 1er mai : 10h à 19h

Tarif

6 Euros

* gratuit pour les moins de 12 ans

Accès

Château du Perron

50490 SAINT AUBIN DU PERRON

Carte du Château du Perron - Hubert Manson

Plus d’informations et la programmation complète sur le site du Château du Perron