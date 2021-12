Le salon toutes collections de Notre Dame de Sanilhac le dimanche 28 novembre 2021

L’ ACS (Association des collectionneurs Sanilhacois) organise son 8ème salon toutes collections le 28 novembre 2021 à la salle des fêtes du bourg de Notre Dame de Sanilhac.

Des pièces de monnaies © Getty

Un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs. Timbres, cartes postales, bandes dessinées, minéraux et fossiles, appareils photos, figurines, pierres, monnaies, fèves etc seront exposées et proposer à la vente. Des estimations par des professionnels présents sont aussi possibles. l

Des disques vinyles © Getty

Entrée libre de 9h à 18h