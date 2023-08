Le samedi 5 août 2023, rendez-vous à la Foire aux moutons de Jobourg !

Créée en 1937, la Foire aux moutons accueille maintenant tous les ans 400 moutons et plus de 7000 personnes.

La journée s'articule autour des ovins. Au programme :

- Vente de roussins de la Hague (petite race de moutons rustiques originaires du pays de la Hague).

- Concours réservé à la race roussine de la Hague à partir de 10h qui se déroule toute la journée et où les moutons sont exposés fièrement par les éleveurs du pays. Un bon moment pour valoriser leur travail.

D'autres animations viennent compléter la fête avec des démonstrations de chien de troupeau sur oies, moutons et bovins mais aussi de tonte traditionnelle (ciseaux -appelés forces- et tondeuse à la main) et moderne des moutons. Mais aussi la pesée du mouton : un morceau de mouton à gagner (du gigot au collier) en évaluant le poids d’un mouton à l’œil. Des promenades à dos de poneys et de nombreuses activités seront aussi proposées pour les enfants !

La tonte est un moment essentiel dans la vie des moutons et de l'éleveur. - Casart Prod

Les grandes nouveautés 2023 sont une exposition de chèvre des fossés, une présentation de l’histoire des labours à travers les âges mais aussi une démonstration de cardage, filage, tissage et feutrage de la laine.

Une immense zone est dédiée à la restauration sur cette foire - Casart Prod

L’agneau grillé au feu de bois sera à l’honneur pour la restauration (midi et soir) avec également au menu frites, crêpes et de quoi boire avec la buvette. A noter que le chapiteau est gratuit pour la restauration.

La journée se clôturera avec un concert bal folk en compagnie du groupe Marinade suivi d’un grand concert avec Strand Hugg vers 22h

La Foire aux Moutons de Jobourg 2022

Infos pratiques : L’entrée et le parking sont gratuits. En voiture : arriver de préférence avant 11h ou après 15h

Un parking vélo sera aussi aménagé. Pour venir en bus : la ligne A des bus Cap Cotentin s’arrêtera à l'entrée de la foire. Dernier retour vers Cherbourg à 21h28.

Cerise sur l'agneau, France Bleu Cotentin vous propose 3 épaules à déguster sur place et à gagner sur l'antenne ! Pour cela, c'est très simple... Il vous suffit de rester à l'écoute.