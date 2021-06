Le serpent à l'Industrie Magnifique

Réécoutez Pierre Nuss Copier

Vous avez peur des serpents ? Alors n’allez surtout pas Place Kléber, à Strasbourg, il y en a un énorme qui s’y balade. Mais il est en boîte, enfin jusqu’à présent. Dans le conteneur rose d’ARTE. Ce qui ressemble à un python, enfin je ne sais pas, je ne suis pas vétérinaire, est en mouvement et tente de sortir de son espace confiné et obscur. Nous pouvons imaginer que la bestiole veut s’échapper et se balader dans les rues de Strasbourg. Sa présence peut rappeler ces animaux féroces et sauvages montrés à la foule de spectateurs par différents cirques qui circulaient dans toute l’Europe. C’est forcément un travail sur l’image, dans un container, ARTE qui aide à penser en dehors de la boîte, c’est d’ailleurs ce que fait aussi Bertrand Gadenne, l’artiste, qui a filmé ce serpent pendant un très long moment. Il enseigne la vidéo à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque/Tourcoing. L’art de Bertrand Gadenne crée par des moyens insolites un émerveillement qui engage le spectateur dans une réflexion sur l’expérience du temps : le caractère éphémère de l’être, la caducité des choses, l’apparition et l’évanouissement de l’image. Là, ça fonctionne très bien avec ce serpent géant dans ce container rose place Kléber. Mais en parlant d’évanouissement, ça m’embêterait de passer un jour et que le serpent n’y soit plus… Remarquez, au moins ici, les serpents ne sont pas dans un avion… Toutes les infos sur cette oeuvre à voir jusqu’au 13 juin sur industrie magnifique point com.