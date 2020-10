"Le Silence" et "Le mensonge", au théâtre La lucarne à Bordeaux

Envie de théâtre ? France Bleu Gironde présente deux pièces, deux psychodrames, deux bains d'humour, de maux de ventre, de brûlures d'estomac, d'ironie, d'hypocrisie, signées Nathalie Sarraute !

Le mensonge

Le mensonge, ce sont sept personnages qui se déchirent parce-que l'un d'entre eux a détruit l'harmonie du groupe en dénonçant un petit mensonge, un de ces "riens" propre à Nathalie Sarraute qui tisse(nt) la trame du quotidien (mise en scène signée Nicolas Yohay et Paule Atlan). D'origine russe, Nathalie Sarraute, disparue en 1999, a délaissé son métier d’avocate en 1941, pour se consacrer à la littérature. Après la guerre, elle s’inscrit dans la mouvance du « nouveau roman » et signe de nombreuses pièces de théâtre.

Le silence

1967, Sarraute publie "Le silence" : quand six personnages ne peuvent poursuivre un dialogue normal à cause du silence oppressant d'un septième. Qui est ce septième personnage ? Avec sur scène Paule Atlan, Marie-Claude Gardien Vincent Gaud, Christophe Louwerse, Thierry Navailles, Cédric Poupblanc, Christiane Robert et Nicolas Yohay. Et à la régie, : Lucas fortune et Lucas Barruche.

A voir au théâtre La lucarne, 3 Rue Beyssac à Bordeaux, du jeudi 15 au samedi 24 octobre 2020 à 20h00. Réservations et informations complémentaires ICI ou au 05 56 92 25 06.