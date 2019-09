Le SlowUp de Bâle/Basel Dreiland

Saint-Louis, France

Le 15 septembre de 10h à 17h entre 3 pays.

Le site du SlowUp Basel Dreiland.

En famille ou entre amis, il sera possible de parcourir près de 70 km (plusieurs parcours plus ou moins longs) toute la journée, sur un chemin interdit aux véhicules motorisés. C'est à travers la Suisse, l'Allemagne et la France, en longeant ou en traversant le Rhin, que les participants pourront prendre le temps de redécouvrir leur cadre de vie dans une ambiance festive. Plusieurs activités sont prévues tout au long de ce parcours.

Le slowUp est gratuit pour les participants. Le financement du slowUp est de plus en plus difficile. Ainsi le slowUp a choisi de se financier en sus via la vente de vignettes. Il s’agit d’autocollants réflecteurs pour vélo. L’achat volontaire de cette vignette vous assure d’une part une sécurité dans la circulation et d’autre part vous contribuez activement à la pérennisation du slowUp dans le futur.

Les vignettes sont disponibles pour 5 € / CHF le jour même du slowUp ainsi qu’en pré-vente.

Les parcours 2019 du SlowUp.