Le théâtre Femina de Bordeaux fait sa rentrée !

Concerts, humoristes, spectacles de danse, le théâtre Fémina, construit en 1921, est un lieu unique à Bordeaux où se sont produits les plus grands artistes : James Taylor, Nora Jones, Etienne Daho, Zazie, Roger Hodgson, Pascal Obispo. La saison 2021-2022 s’annonce très riche en surprises ! Malika Josse, la directrice du Fémina est l'invitée de France Bleu Gironde, lundi 30 août à 16h50.

Marina Rollman (Stand-up)

Après avoir triomphé à la Cigale à Paris, Marina Rollman sera sur scène au Fémina samedi 4 septembre à 20h30. Dans ce nouveau spectacle, l’humoriste suisse pose beaucoup de questions : Comment devenir une bonne personne ? Quel est le projet absurde qui se cache derrière les EGV / EVJF ? Comment combattre les "néo religions" qui ravagent notre génération à l'image de l'auto-entreprenariat et du CrossFit ? Un regard espiègle sur notre étrange société, de l'absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les habitants de notre planète; mais de rire surtout !

Rocks Legends (Pop Music)

Jeudi 9 septembre à 20h30, Logicaltramp et Money For Nothing vont faire revivre en concert des chansons de groupes mythiques qui ont marqué l’histoire du rock ! Fort du succès des précédentes tournées, Richard Walter Productions revient avec la tournée hommage aux deux groupes légendaires Supertramp & Dire Straits qui fait étape sur toutes les grandes scènes de France ! Un mimétisme vocal époustouflant, un respect de la partition originelle, une reconstitution parfaite des concerts et de l’esprit live des super groupes de Roger Hogdson et Mark Knopfler !

Patrick Fiori (Chanson française)

Avec son nouvel album « Un air de famille », Patrick Fiori, artiste France Bleu est parti retrouver ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres : « ma vie de famille n’est pas différente de la vôtre. J’ai autour de moi ma famille de sang, mais aussi ma famille de cœur, qui s’est agrandie au fil des années et des rencontres. Comme dans toute famille il y a des hauts, il y a des bas, et nous devons bien nous accepter tels que nous sommes ». Il vous donne rendez-vous au Fémina de Bordeaux, vendredi 10 septembre à 20h30.

