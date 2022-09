Le Top 3 des sorties en Gironde les 1 et 2 octobre 2022 !

ModifierArkéa Arena à Floirac, la 13ème édition de la Transhumance urbaine à Villenave d’Ornon et Eric Serra, le compositeur de la musique du film « Le grand bleu » en ciné-concert !

Back to Basic à Arkéa Arena à Floirac

Vous êtes nostalgiques des années 2000 ? Après les années 60, 70, 80 et 90, au tour des années 2000 d'avoir droit à leur concert hommage ! Vous connaissez par cœur les tubes de Willy Denzey, des L5 ou de Yannick et « Ces soirées-là » ? Alors, réservez votre soirée du samedi 1 octobre, "Back to basic" à Arkéa Arena pour chanteur à tue-tête les plus grands tubes qui ont marqués cette décennie magique ! Vous n'avez quand même pas oublié les paroles de « Toutes les femmes de ta vie », « Le mur du son », « R'N'B de rue », « Ces soirées-là », « Elle te rend dingue », « Flamme, « Belly Dance et « Tu m'oublieras » ? Avec sur scène : Nuttea, Matt Houston, les L5, Yannick, Slaï, Kayliah, Willy Denzey. Samedi 1 octobre à 20h30. Tarifs : de 38,99€ à 54,99€.

La Transhumance urbaine à Villenave-d'Ornon

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Transhumance urbaine fait son grand retour à Villenave-d'Ornon avec une 13e édition portée sur le terroir, ses savoir-faire et ses traditions. Elle se déroulera le dimanche 2 octobre, de 8 h à 18 h. Comme chaque année, cette grande fête pastorale villenavaise s’articulera en deux temps. Une marche en matinée, suivie d’un marché gourmand et d’un après-midi rempli d’animations. Petits et grands marcheurs sont invités à suivre les pas du berger et du cortège de brebis, pour une marche urbaine de 8 km. Le rassemblement de départ est prévu à 8 h00 à la ferme de Baugé (accueil café et dégustation de fromages sur place), avec un démarrage de la marche à 8 h 45. L’arrivée aura lieu à 12 h 30 au Domaine de la Junca (chemin de Cadaujac). Le parcours sera ponctué de pauses festives. A l’arrivée un marché gourmand permettra de se restaurer sur place, avec des stands de producteurs et restaurateurs locaux. Pour l’occasion, la Ville de Villenave d'Ornon met en place un grand concours de dessin, ouvert à tous, intitulé « Dessine-moi un mouton ». Les dessins seront classés en trois catégories : les 3-6 ans, les 7-12 ans et les 13 ans et plus. Ils seront ensuite soumis aux votes du public le jour de la Transhumance urbaine. Chaque dessinateur qui recevra le plus de votes dans sa catégorie se verra remettre un lot gagnant. La remise des prix aura lieu sur place, à 15 h 30.

250 moutons et brebis dans les rues de Villenave-d'Ornon

Le Grand bleu en ciné-concert !

Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Pour célébrer les 30 ans du film, deux représentations exceptionnelles ont eu lieu à Paris en mai 2018 (complet). Fort de ce succès, le ciné-concert du Grand Bleu part en tournée en France, Belgique et en Suisse. Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle.

Eric Serra au micro de Rodolphe Martinez Copier

Bande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d’or et platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), la musique du film signée Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros (Jacques Mayol, interprété par Jean-Marc Barr) mais également ses sensations lors des plongées extrêmes. Jamais une bande originale de film n’aura eu autant d’âme que dans Le Grand Bleu ! A Arkéa Arena à Floirac, dimanche 2 octobre à 20h00. Tarifs de 40 à 73€.