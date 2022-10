Le Top 3 des sorties en Gironde les 15 et 16 octobre 2022 !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : « Quand la musique est bonne », avec les Goldmen au Fémina de Bordeaux, un feu d’artifice de malice et d’acrobatie à découvrir au Pin galant de Mérignac et du théâtre avec « Paprika » aux Salinières de Bordeaux !

Les Goldmen, au Fémina de Bordeaux

Les Goldmen c’est l’histoire de musiciens qui aiment les tubes de Jean-Jacques Goldman… Alain Stevez , chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il forme un tribute band en hommage à son idole. Depuis, le groupe baptisé Goldmen écume les scènes en défendant fièrement les chansons qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Aujourd’hui, Laurent Top aux claviers, Pierre-Henri Dromard à la basse, David Mahieux et Emmanuel Simoens aux guitares, John Brenner au saxophone et Jérémy Stevez à la batterie le suivent sans hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est bonne ! Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi» en passant par « Encore un matin» ou autre « Il suffira d’un signe». Venez-vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques Goldman lors de cette nouvelle tournée ! Au théâtre Fémina de Bordeaux, samedi 15 octobre à 20h30. Tarif à partir de 34€.

Akoreacro au Pin Galant de Mérignac

Depuis dix ans, Akoreacro défend un cirque nouveau, populaire et acrobatique. Viscéral et généreux, ce collectif d’artistes français revendique un langage unique entre musique, humour et poésie. Avec « Dans ton cœur », la compagnie ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois (auteur de la pièce « Bigre », Molière de la comédie 2017). À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de folles acrobaties ! La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et des disputes éclatent. Les artistes d’Akoreacro entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses de plus en plus dingues. Au Pin Galant de Mérignac du 13 au 15 octobre à 20h30. Tarifs de 15 à 32€

Paprika au théâtre des Salinières de Bordeaux

Créée en 2018 au Théâtre de la Madeleine avec Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier, "Paprika" est la dernière comédie en date de Pierre Palmade dans laquelle on retrouve tout son talent. Eva est une femme pétillante avec un humour décapant, très indépendante et douée d’un certain sens de la fête. Lorsqu’un matin, Luc, un beau jeune homme, qui prétend être son fils, sonne à sa porte, elle n’ose pas lui avouer son identité. Commence alors un enchaînement de mensonges qu’elle va avoir beaucoup de mal à gérer. C’est le moins que l’on puisse dire. D’une part, grâce à son concierge qui lui voue un amour aveugle et platonique, d’autre part malgré la bonne volonté de sa meilleure amie stripteaseuse et gaffeuse, tout cela agrémenté d’un pompier bien trop sexy. C’est certain, ça ne va pas manquer de piquant et d’éclats de rire ! Au théâtre des Salinières de Bordeaux, vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h30. 24€ (Tarif plein) / 19€ (Tarif réduit) / 18€ (Tarif groupe) / 12€ (Carte Jeunes). Accès Tram A, arrêts Sainte-Catherine ou Place du palais.