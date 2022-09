Le top 3 des sorties en Gironde les 17 et 18 septembre !

France Bleu Gironde a sélectionné pour vous les trois sorties incontournables de votre weekend : la pièce "Le prénom" aux théâtre des Salinières, un anniversaire en musique au Musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux et un concert au profit de des sapeurs-pompiers de la Gironde.

Théâtre : "le prénom" aux Salinières de Bordeaux

« Le prénom » est de retour au théâtre des Salinières à Bordeaux ! Cette comédie culte signée Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patelière a d’abord été un triomphe au Théâtre Edouard VII en 2010. La pièce a reçu cinq nominations aux Molières en 2011. Porté à l’écran en 2012, le film a été un énorme succès et a été nommé à cinq reprises aux Césars, remportant ceux du Meilleur Acteur et de la Meilleure Actrice dans un second rôle. On ne devrait jamais révéler à ses proches le prénom de son enfant à naître, avant qu’il ne soit là. Non par superstition, mais parce qu'il s'ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos, car rancœurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface ! « Le prénom » est donc de retour aux Salinières avec Romain Losi, Audrey Arestat, Franck Bevilacqua, Jean Mourière et Nora Fred. Samedi 17 septembre à 20h30. Plein tarif à 24€. 19€ avec le Pass Salinières. 14€ pour les moins de 26 ans.

Maxwell Farrington et Nadine Khouri en concert à Bordeaux

A l’occasion de son 20ème anniversaire, le label bordelais Talitres fondé par Sean Bouchard, va souffler ses bougies dans la cour du Musée des Arts décoratifs et du Design à Bordeaux avec comme point d'orgue un double concert le samedi 17 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Sean Bouchard le fondateur du label bordelais Talitres Copier

Au programme : samedi 17 septembre rencontre avec les artistes, visite de d'exposition Nanda Vigo avec les musiciens du label suivi d'un débat, et le soir, deux concerts sur le parvis de la cour du Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, avec Maxwell Farrington & Le Super Homard, formation franco-australienne. Leur premier album "Once" paru en avril 2021 avait connu un très bel accueil critique (diffusions sur France Inter, album du mois dans Rock & Folk). Et en seconde partie de soirée, la chanteuse Nadine Khouri, prochaine signature du label Talitres, une musicienne anglo-libanaise à la voix magique, produit par John Parish. Tarif : 15 euros, concert organisé en partenariat avec le Rocher de Palmer de Cenon.

Concert au profit des sapeurs-pompiers de la Gironde

Grand concert au profit des sapeurs-pompiers de la Gironde, vendredi 16 septembre à l’Auditorium de Bordeaux à 20h30 ! La Préfecture de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la Mairie de Bordeaux et l’Opéra National de Bordeaux ont souhaité remercier et saluer le travail acharné des sapeurs-pompiers de la Gironde en leur dédiant un concert spécial, en partenariat avec Sud-Ouest Solidarité. Au programme de cette soirée, dont l’intégralité des recettes sera reversée à l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de la Gironde : des airs et chœurs de Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns ou encore Gioacchino Rossini. Avec la participation exceptionnelle d’Aude Extremo (mezzo-soprano) et de Florian Sempey, (baryton). 400 places seront également réservées aux femmes et aux hommes sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, à l’Association de Défense des Forêts contre l’Incendie.