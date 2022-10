Le top 3 des sorties en Gironde les 21, 22 et 23 octobre !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : Un thriller haletant à l’Olympia d’Arcachon, 80 manèges pour les petits et les Grands et le retour sur scène de Clémentine Célarié au théâtre Fémina de Bordeaux !

Richard Anconina à l'Olympia d’Arcachon.

Après avoir joué la pièce au Pin Galant de Mérignac, Richard Anconina est de retour avec "Coupable", l’adaptation du film « The Guilty » qu'il jouera vendredi 21 octobre à 20h30 à l’Olympia d’Arcachon. Richard Anconina seul sur scène dans la peau d’un flic ! À la permanence d’un commissariat, une nuit de garde, Pascal, un policier de terrain transféré pour quelques mois au poste de Police Secours, reçoit l’appel d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée contre la montre dans ce thriller haletant. A l’Olympia d’Arcachon, vendredi 21 octobre à 20h30. Plein tarif à 49€.

La foire aux plaisirs de Bordeaux

Les forains et leurs manèges sont de retour sur l’Esplanade des Quinconces à Bordeaux jusqu’au mercredi 2 novembre 2022. Au programme pour cette nouvelle édition de la Foire aux plaisirs d’automne : 80 manèges, 120 stands, des parfums de barbes à papa et de pommes d’amour, et une journée promo avec des tarifs réduits le 2 novembre (tarifs de 1 à 3€ selon les attractions). Sans oublier la majestueuse Grande roue qui vous offrira une vue inoubliable sur le Port de la Lune, Bordeaux et la Métropole. La Fête foraine est ouverte tous les jours du dimanche au jeudi de 11h00 à minuit et les vendredis et samedis de 11h00 à 2h00 du matin. Entrée gratuite. Restauration sur place. Accès par les Tram, arrêt Quinconces (lignes B et C).

Clémentine Célarié au Théâtre Femina de Bordeaux

La comédienne Clémentine Célarié est de retour au théâtre dans « Une vie » de Guy de Maupassant. « Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. » C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur. Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine Célarié. Au théâtre Femina de Bordeaux , dimanche 23 octobre à 16h00 (report de la date du 13 février 2022). Billets à partir de 25€.