Le top 3 des sorties en Gironde les 24 et 25 septembre !

A ne pas rater ce weekend : Arnaud Demanche au théâtre Fémina de Bordeaux dans "Faut qu'on parle", le festival « D’ici danse » dans l’Entre-deux-mers et "Back to the Floyd" à Arkea Arena à Floirac.

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : de l'humour avec Arnaud Demanche au Fémina de Bordeaux, le festival "D'Ici danse" à Saint-Germain-du-Puch et, pour les amateurs de guitares électriques, "Back to the Floyd", à Arkéa Arena !

Arnaud Demanche au Fémina de Bordeaux !

L'humoriste Arnaud Dermanche est de retour avec « faut qu’on en parle » ! Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soit disant) “plus rien dire”, mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi. Quand la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook. Quand tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos. Quand la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama. Quand l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct. Il est vraiment temps de se parler ! Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression ! Au Fémina de Bordeaux, samedi 24 septembre à 20h30.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Festival « D’ici danse » dans l’Entre-deux-mers

« D'ici danse », le festival du mouvement dans l’Entre-deux-mers est de retour pour une 14ème édition qui s'articule autour du thème des passeurs !

Lauriane Chamming's l'une des organisatrices du festival Copier

Une programmation foisonnante et dansante avec : la Compagnie Auguste-Bienvenue, la Compagnie C'hoari, Les Ouvreurs de possibles, Camille Auburtin, Elsa Moulineau, Léa Cornetti, Anne-Sophie Migné, Robert Keramsi, Alain Bergeon, l'Ecole de cirque de Bordeaux, le Conservatoire de Bordeaux, etc… A Saint-Germain-du-Puch jusqu’au dimanche 2 octobre 2022.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Back to the Floyd à Arkea Arena !

Et si les chefs-d’œuvre du groupe Pink Floyd résonnaient à nouveau en live le temps d’une soirée ? C’est à cette question extravagante que "Back to the Floyd" se plait à répondre à travers un hommage exceptionnel au groupe Anglais devenu mythique ! La magie du spectacle mêlant rock progressif et orchestration symphonique plonge immédiatement le spectateur dans l’atmosphère des concerts de Pink Floyd où passé, présent, futur, rêve et réalité se confondent dans une seule et même représentation. "Back to the Floyd" vous transporte à travers les époques en évoquant la plupart des albums de 1967 à 1994 interprétés par 9 musiciens, chanteurs et choristes accompagné par le BTTF Orchestra, formation symphonique composé de 22 talents, dirigé par François Clercx. A Arkéa Arena à Floirac, samedi 24 septembre à 20h30. Tarifs de 45 à 62 euros.