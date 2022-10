Le top 3 des sorties en Gironde les 7 et 8 octobre !

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : Angèle sur scène à Arkéa Arena à Floirac et de l'humour avec Frédéric Attard dans « Soyez gentils, c’est plus sympa » à la Drôle de Scène et le one man show « Sensible et viril » d’ Alex Ramirez au Fémina de Bordeaux.

ⓘ Publicité

Angèle en concert à Arkéa Arena à Floirac

Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération ! Un style magmatique et syncrétique, où les frontières entre les genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige ! Retrouvez Angèle en concert dans toute la France et à Arkéa Arena à Floirac , vendredi 7 octobre à 20h30. Tarifs de 42 à 72€ !

Alex Ramirez au Fémina de Bordeaux

Peut-on être à la fois Viril et Sensible ? Pour Alex Ramirez , tout est une question d’entre-deux : On peut bruncher en amoureux mais rêver de plan d’un soir… On peut faire ses courses comme un Bad Boy et pleurer en écoutant Adèle… On peut se la péter à la salle de sport et perdre tous ses moyens quand on a un 1er Rendez-vous… On peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents… Avec une énergie rare, Alex s’assume en toute contradiction dans un spectacle à son image : « Sensiblement Viril ». Un rythme effréné dans lequel son sens du show laisse toujours une place à l’émotion, car on peut aussi être drôle et touchant ! Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Au théâtre Fémina de Bordeaux , samedi 8 octobre à 20h30. Tarifs à partir de 35€.

« Soyez gentils, c’est plus sympa »

Un one man show de Frédéric Attard à découvrir, samedi 8 octobre à la Drôle de scène, rue Paul Verlaine à Bordeaux. Fred annonce d’emblée la couleur : Ce spectacle n’est pas vraiment un spectacle, mais plutôt un dialogue unidirectionnel entre lui et nous. La vie sera célébrée autour des thèmes tels que l’amour des enfants sur le plan pathologico-sexo-criminel, la psychanalyse, la religion, tout en faisant des crochets sur des sujets plus légers tels que le suicide, le racisme ou encore les maladies graves ! L’artiste déroule librement le fil de ses pensées. Tour à tour tendre, naïvement cruel ou potentiellement fou, son personnage jongle avec les questions les plus existentielles. Par exemple, manger Franck Ribéry serait-il plus cruel que de manger du veau ? La réponse à la Drôle de Scène à Bordeaux, samedi 8 octobre à 20h30. Tarif unique 12€. Petite restauration sur place.