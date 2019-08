Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Meulan-en-Yvelines

Située dans le Vexin français, au confluent avec l'Aubette, sur la rive droite de la Seine, Meulan est, à l'origine un port fluvial sur la Seine, et un comptoir commercial gaulois. C'ets aujourd'hui une coquette ville de près de 10 000 habitants.

Spedona1 - CC BY SA 3.0 - Wikicommons

Meulan-en-Yvelines, France

une aire d'autoroute sur l'A13 © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous partons en direction de Meulan-en-Yvelines, et quoi que nous roulions à bord d'un véhicule hybride, nous sommes bien contraint à parfois faire le plein. Une occasion de plus pour nous retrouver à vos cotés, en cette période où le matin se croisent ceux qui rentrent de vacances, ceux qui y partent, et ceux qui ont déjà repris le travail.

Avec vous sur une aire d'autoroute de l'A13 Copier

Les champignons d'Angel Moioli, à Evequemont © Radio France - Quentin Lhuissier

Quelques kilomètres plus loin, à Evequemont, nous faisons halte dans une endroit absolument extraordinaire. Dans une ancienne carrière de chaux vive, la champignonnière des carrières est l'une des 5 d'Île-de-France. Les dernières à produire des champignons de Paris... de Paris. Angel Moioli nous raconte son travail, sous terre et à température constante toute l'année, au service d'un produit d'exception.

Angel Moioli - Champignoniste © Radio France - Quentin Lhuissier