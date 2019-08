Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Provins

Provins, France

Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 1 200 mètres et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration, et participe grandement à l'attrait touristique de la ville.

Le point du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Provins est notre destination, mais avant d'y arriver, nous allons faire quelques haltes. La première, nous l'effectuons dans un endroit magique, un jardin onirique, le Point du jour, à Verdelot. À la fois jardin pédagogique, pépinière, salon de thé ou tout simplement espace de détente propice à la rêverie, le Point du jour est surtout une déclaration d'amour mutuelle des époux Bougnoux. Françoise nous le présente.

Françoise Bougnoux Le Point du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Françoise Bougnoux nous présente Le Point du jour Copier

Univers Tout Terrain © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous poursuivons en plein air, mais nous changeons d'univers. Celui vers lequel nous nous dirigeons est consacré au tout terrains. C'est même son nom : Univers Tout Terrain. Il s'agit d'un vaste pole mécanique alloué aux véhicule de crapahutes : moto, quad, buggy et 4X4. Vous pouvez venir les louer et suivre les recommandations expertes et passionnées de Jeremy Halter.

Jérémy Halter - Univers Tout Terrain © Radio France - Quentin Lhuissier

Jérémy Halter présente le pôle mécanique Univers tout terrain Copier

Le musée de la vie d'autrefois © Radio France - Quentin Lhuissier

Le Musée de la vie d'autrefois des Ormes-sur-Voulzie n'est pas le premier musée d'art et tradition populaire que nous visitons au cours de notre tour d'Île-de-France en 40 jours, mardi nous visitions celui de Palaiseau. Celui dans lequel nous faisons escale ce matin présente la particularité d'être immense. Au travers de 101 scènes réparties dans 3 espaces représentant différentes époques et différents types d'activité, il transporte le visiteur dans le temps. Christophe Leget notre guide, nous le présente et nous avoue son faible pour la vie paysanne.

Christophe Leget Musée de la vie d’autrefois © Radio France - Quentin Lhuissier

Christophe Leget nous présente le Musée de la vie d’autrefois Copier

Le Musée vivant du chemin de fer - Ajecta © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous restons dans un musée, et lui aussi nous transporte évidemment puisqu'il s'agit... du musée vivant du chemin de fer de l'Ajecta, l'Association de jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois. Là encore, plus qu'un musée, c'est une invitation au songe. Si les trains ne voyagent plus dans l'espace, nous voyageons dans le temps et dans les souvenirs, comme vivre un rêve d'enfant éveillé. Nous embarquons avec Alain Chaillot.

Alain Chaillot du Musée vivant du chemin de fer - Ajecta © Radio France - Quentin Lhuissier