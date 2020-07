Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Thoiry

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Douzième étape de notre périple : Thoiry. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Aujourd’hui, Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes s’installe dans les Yvelines, à 50 Km à l’ouest de Paris sur le plateau du Mantois (altitude 105 m).

Mondialement connue pour son château et son parc animalier, Thoiry est un village vivant, accueillant, qui, riche de ses traditions et de son histoire, prépare l'avenir en veillant à valoriser son patrimoine.

L’incontournable du jour - Le ZooSafari

Christelle Bercheny, directrice générale © Radio France - Quentin Lhuissier

Situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, le parc animalier prend place au sein du domaine du château de Thoiry.

--> Adresse : rue du Pavillon de Montreuil - 78770 Thoiry

Le zoo

Créé il y a 50 ans, le zoo de Thoiry était au départ une réserve africaine. Puis il s’est développé autour de 2 concepts : le bien-être animal et la conservation.

Aujourd’hui, plus de 20 soigneurs travaillent quotidiennement aux côtés des animaux.

L'entrée du zoo © Radio France - Quentin Lhuissier

Guépards, léopards des neiges, lynx, tigres, lion, primates, Tamarin empereur, Maki Catta, Maki Vari… De nombreuses aventures et découvertes vous attendent sur plus de 90 hectares réunissant plus de 750 animaux.

Des animaux magnifiques à découvrir © Radio France - Quentin Lhuissier

--> Durée de la visite : environ 3 heures

Vivez un Safari grandeur nature !

Avec votre véhicule ou à bord d’un camion brousse, vous partez à la découverte du monde animal et ses troupeaux sauvages, comme si vous étiez l’un des leurs.

Des animaux à l'air libre © Radio France - Quentin Lhuissier

Suivez le parcours de 8 kilomètres à travers de grandes plaines et observer les animaux laissés libres de leurs mouvements dans de grands espaces.

200 animaux de 30 espèces sont ainsi visibles pendant le safari.

--> Durée de la visite : environ 1 heure

Le patrimoine de l’étape - Le château

Colomba de La Panouse, membre de la famille propriétaire du château © Radio France - Quentin Lhuissier

A l'issue de votre visite du ZooSafari de Thoiry et sur présentation de votre billet du jour, le Comte de La Panouse vous invite à découvrir son château.

Dès le début, le Château de Thoiry a été imaginé comme le pivot d’un calendrier solaire dont l’horizon est le cadran et les transparences des fenêtres les aiguilles

Le château de Thoiry © Radio France - Quentin Lhuissier

Le vestibule central, élaboré autour de quatre triangles de Pythagore, possède les mêmes proportions que la chambre funéraire royale de la pyramide de Khéops.

Aux solstices d’été et d’hiver il marque la course du soleil, qui se lève et se couche dans la transparence de ses fenêtres, donnant ainsi l’illusion d’émerger du cœur du Château.

La gastronomie de l’étape - Kobus Braai

Kobus Botha, créateur du concept "Kobus Braai" © Radio France - Quentin Lhuissier

Kobus Braai a grandi dans une ferme en Afrique du sud. C’est à l’âge de 40 ans qu’il importe son concept de barbecue géant en France.

Cet été, il organise tous les vendredis des dîners Safari au milieu des animaux. Pour cette expérience inédite, le camion brousse traverse le territoire des animaux et dépose les aventuriers au milieu de la plaine africaine dans une zone sécurisée pour l'occasion.

Découvrez une cuisine généreuse, entièrement faite maison, cuite au feu de bois sous le regard intrigué des zèbres, antilopes et éléphant.

Une expérience chaleureuse au goût inoubliable.

Le métier de l’étape - Vétérinaire au ZooSafari

Maxime Collin, vétérinaire au ZooSafari © Radio France - Quentin Lhuissier

Au ZooSafari, le métier de vétérinaire consiste à réaliser les soins préventifs (vaccins, vermifuges, etc.) et curatifs (blessures, maladies), les autopsies et la surveillance des naissances.

Il pratique tous les domaines de la médecine vétérinaire : chirurgie, médecine interne, anesthésie, pathologie, médecine préventive, radiologie, etc. auprès d'un grand nombre d’espèces différentes.

C’est également le vétérinaire qui définit la composition du régime alimentaire de chaque espèce.

Une panthère de Chine © Radio France - Quentin Lhuissier

Maxime Collin nous emmène auprès des panthères de Chine, une espèce menacée. Pendant le confinement, 3 petites femelles ont vu le jour.

