Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Versailles

La ville de Versailles cache, parmi ses trésors, de nombreuses prouesses architecturales insolites comme des fausses fenêtres, le guet du roy, des puits en ville, l'église de la paroisse royale... Autant de trésors cachés à découvrir...

Pôle culture-nature du Grand Paris, Versailles et son château attirent plus de 12 millions de visiteurs par an.

L’élu de l’étape - Guillaume Le Bigre

--> Pour en parler : Guillaume Lebigre, ‎directeur de la communication et des partenariats de la ville de Versailles

Quand on arrive sur Versailles, on aperçoit tout de suite le château. Une image dont on se souvient très longtemps.

Vue sur la château de Versailles © Radio France - Quentin Lhuissier

Mais à Versailles, il n’y a pas que le château. Il y aussi une ville très intéressante à visiter.

La vie est très vivante et son marché vaut le coup d’œil. En 2018, il a été élu “Plus beau marché d’Île de France par TF1.

Outre les nombreux trésors à visiter, beaucoup d’événements sont programmés cet été comme les concerts du potager du roi, l’exposition dédiée à Alix le personnage de Jacques Martin ou encore le festival plaisir d’été.

L’incontournable du jour - Le château

Catherine Pégard, présidente du château de Varsailles © Radio France - Quentin Lhuissier

Le château de Versailles, dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée.

Composé du Parc et des jardins ainsi que des châteaux de Trianon, il s’étend sur 800 hectares.

60 pièces sont visitables, de quoi faire briller les yeux des petits comme des grands.

La cour du roi © Radio France - Quentin Lhuissier

Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, des mesures sont mises en place : le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans, un billet avec réservation horaire est obligatoire.

Le patrimoine de l’étape - Les Grandes Eaux Nocturnes

Laurent Brunner, directeur de château de Versailles Spectacles © Radio France - Quentin Lhuissier

Plus encore que l’architecture végétale et les bosquets, l’eau sous toutes ses formes est l’ornement privilégié des jardins français. Pour Louis XIV, l’eau est une richesse incroyable dans une période où il n’y avait quasiment pas d’eau traitée.

Tous les samedis soir d’été, les jardins à la française du Château de Versailles se parent de mille feux pour vous éblouir. Les bosquets, fontaines et bassins, mis en eau et en lumière au rythme de la musique du Roi Soleil, ponctuent 2h30 de promenade féerique jusqu’au grand feu d’artifice final.

Le Bassin de Neptune © Radio France - Quentin Luissier

C’est donc une balade semée d'étonnement et de surprises qui vous attend avec en point d'orgue, de ces Grandes Eaux Nocturnes, de magnifiques compositions de jets d'eau, des chorégraphies baroques et des cascades de lumière au Bassin de Neptune, le plus grand bassin des jardins du Château de Versailles. Il compte aujourd’hui 99 jets qui constituent un extraordinaire ensemble hydraulique. Un système qui fonctionne encore aujourd’hui comme à l’époque.

Et pour clore cette soirée, les magiciens de la pyrotechnie, vous donnent rendez-vous sur la Grande Perspective pour vous offrir un feu d’artifice royal.

La gastronomie de l’étape - Le Pincemin

Xavier Pincemin chef du Pincemin © Radio France - Quentin Lhuissier

Déguster une cuisine simple et inventive... Faire voyager, étonner, surprendre, réveiller les émotions enfouies et les souvenirs d’enfance avec un peu de fantaisie et un grain de folie, tel est le défi du chef. Pour ce dernier, la cuisine est une affaire sentimentale, elle doit donner de la joie et créer du plaisir.

Le chef utilise les aliments comme contenant naturel © Radio France - Quentin Lhuissier

A la carte du restaurant Le Pincemin, un menu unique en trois temps qui change toutes les semaines composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert que vous pourrez déguster le midi ou le soir selon vos envies.

L'un des plats à déguster au restaurant Le Pincemin © Radio France - Quentin Lhuissier

Le chef Xavier Pincemin nous partage sa recette du Saint Pierre cuisiné avec un carpaccio de pêche corse, feuilles de verveine et billes de citron caviar ainsi que son accompagnement à base de consommé de tomates.

L’artisanat de l’étape - La Maison La Varenne

Lydia qui travaille à la Maison Varenne © Radio France - Quentin Lhuissier

La Maison La Varenne propose un extraordinaire voyage dans le temps à la rencontre de gourmandises savoureuses, héritées de la cour des rois de France.

Les recettes sont élaborées à partir des créations originales de François Pierre de la Varenne, Officier de bouche de Louis XIV. Inventeur de saveurs, La Varenne a légué des fantaisies gourmandes tels que le mille-feuilles, la meringue, les marrons glacés et bien d’autres trésors encore…

Aujourd’hui riche de cet héritage, le Chef pâtissier, issu des plus grandes maisons de la pâtisserie contemporaine, offre ces douceurs irrésistibles d’un Versailles à croquer, alliant authenticité et savoir-faire.

La Maison La Varenne propose des biscuits du XVII et XVIIIe siècle © Radio France - Quentin Lhuissier

Il faut savoir qu’à l’époque beaucoup de biscuits étaient préparés avec de l’amande amère car elle masquait le goût de l’arsenic. Une saveur présente du coup dans toute une collection de macarons.

