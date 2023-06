Le Vélodrome vibre au Son des guitares

Le Son des Guitares fait la part belle à la musique

Situé dans le quartier de l'Opéra à Marseille, au SON DES GUITARES (un Band-Bar 100% live) était à l'origine le refuge des exilés qui avait fuit les batailles et qui se retrouvaient le soir pour reprendre des forces. Bien que les temps aient changé, le concept des retrouvailles nocturnes et festives lui, reste inchangé.

ⓘ Publicité

Du mercredi au samedi de 23h à 5h, d'excellents groupes survoltés se produisent durant presque 3h sans interruption sur des musiques enivrantes et festives. Ils reprennent les standards français et internationaux des années 80 à aujourd'hui tout en variant les styles avec une influence corse assumée et revendiquée. Les DJ's ne sont pas en reste puisqu'ils reprennent la scène et font vibrés les plus fidèles noctambules pour finir la soirée en after-band.

Comme un bal de village, notre lieu se veut conviviale, chaleureux, communautaire et inoubliable comme les souvenirs d'un premier amour, et quoi de mieux d'inoubliable qu'un lieu a l'étant en amont.

Concert live, Dj's & Guests à l'Orange Vélodrome

Pour cette 20ème édition l'Orange Vélodrome confie les clés du Stade à l'iconique club marseillais le Son des Guitares pour organiser LA soirée qui va marquer le début de l'été à Marseille. À chaque édition, notre soirée de clôture réunit plus de 4000 personnes. Particulièrement attendue par les marseillais, cette année promet de marquer les esprits un peu comme un but de Boli en finale de la ligue des champions. L'ambition est claire, vous faire vivre un expérience festive inoubliable ! Des vestiaires, à la pelouse en passant par les loges et salons VIP, le stade emblématique n'aura plus de secret pour vous.

Rendez-vous le Mardi 27 Juin dès 19h à l'Orange Vélodrome

Vos invitations à gagner en écoutant France Bleu Provence

Ou réservation en cliquant ici.