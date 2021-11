Sortie du dimanche : spectacles et ateliers au Village Climat Déclic à Brest

Et si vous passiez en mode écolo le temps d’un week-end ? C’est ce que propose le Village Climat Déclic à Brest. Les associations vous initient aux premiers gestes pour aider à la préservation de l'environnement. Panneaux solaires, compost, récupérateur d'eau de pluie, de nombreux domaines sont représentés. Glen Dissaux est le vice-président de Brest métropole en charge du plan climat, il détaille les festivités « C'est vraiment le temps fort de toutes les associations et structures qui font des choses concrètes pour le climat. On parle de l'alimentation, de la mobilité, de l'habitat. Il y a des choses pointues pour ceux qui veulent creuser un sujet mais aussi pour ceux qui se posent des questions toutes simples sur l'économie d'énergie», explique l'élu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des spectacles pour toute la famille avec par exemple le Cabaret d'une crieuse prévu ce dimanche 21 novembre : pour toutes les informations rendez-vous sur brest.fr. Devant le stand de fabrication de toupies en bois, on croise Marie et sa fille Iris : « On a participé aux activités avec ma fille. _On a trouvé que c'était assez d'adapté, même pour une enfant de 4 ans_. Elle a fabriqué une toupie en bois rose, elle est super contente ! », sourit la mère.

Un peu plus loin il y a la maison zéro déchet. Un stand décoré de bois, de cagettes dans lesquelles ont trouve des butternuts, des courgettes ou encore des citrouilles. Carole sort tout juste de l’atelier jardinage « J'ai appris les différentes règles à respecter pour faire un bon compost. Avec les enfants on a aussi appris à mieux trier les déchets entre ceux qui sont recyclables, ménagers ou au compost », détaille la brestoise.

Son fils Jona a 7 ans et il est désormais incollable sur le tri « Par exemple une bouteille, on ne peut pas la mettre au compost, il faut la mettre au recyclage ! », affirme le jeune garçon.



On trouve de nombreux ateliers pour toute la famille. © Radio France - Julien Ruiz

Si le village initie les plus petits il est aussi réservé aux plus grands qui peuvent apprendre différents moyens pour limiter sa consommation à la maison. Noëlle est ravie : « J'ai appris que laisser allumer les interrupteurs, les jeux des enfants ou la télévision ça consommait. C'est bon à savoir ! On passe vraiment un bon moment, on apprend plein de choses », se réjouit la mère de famille.

Noëlle est venue avec ses 2 enfants, chacun a rempli le quizz proposé à l’entrée et ils repartent avec leur cadeaux : des crayons de couleurs, et une maison en carton à construire soi-même, avec sur le toit évidemment, des panneaux solaires.