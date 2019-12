Le week-end au musée alsacien de Strasbourg

Strasbourg, France

Réécoutez Adrien Fernique du Musée Alsacien Copier

Hàns Tràpp – Meurtre au musée

Présentation - Comptoir du Crime

Jeu d’enquête immersif - Réédition

+ NOUVEAU : vendredi 6 décembre 2019

séances à 19h, 20h30 et 22h

Par une froide nuit d’hiver, un cri à vous glacer le sang résonne dans l’enceinte du Musée Alsacien... Vous avez une heure pour mener l’enquête : interrogez les suspects et remontez la piste du meurtrier.

À partir de 16 ans, sacs à dos et bagages interdits, jeu identique à l’édition 2018.

Tarif unique : 15 €, billetterie ouverte (caisse du musée)

Co-organisation : Musée Alsacien / Le Comptoir du Crime

Wihnàchtsfescht - fête de Noël samedi 7 décembre

Petits et grands sont attendus pour une journée festive : spectacles, contes, musique, visites et ateliers.

À 16h30 : arrivée de saint Nicolas, Chrìschtkìndel et Hàns Tràpp. Bredle, Mannele et vin chaud !

Musée Alsacien

23-25 quai Saint-Nicolas

67000 Strasbourg