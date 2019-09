Le Zewwelefascht, Saveurs d'Automne à Mulhouse

Mulhouse, France

Du 13 au 15 Septembre 2019, dans divers lieux de Mulhouse.

Jean-Pierre Walter vous dit tout sur Saveur d'Automne Copier

Cette manifestation organisée par la Ville de Mulhouse transforme, le temps d’un week-end, le cœur de la cité en un village alsacien, offrant tous les ingrédients d’une fête populaire dans la plus pure tradition alsacienne.

C’est l’été indien à Mulhouse, dans une ambiance festive, gourmande et bucolique adossée au Jardin éphémère. Cette année encore, de nombreuses échoppes de maraîchers, viticulteurs, boulangers, bouchers et charcutiers proposent des produits locaux, notamment l’oignon doré de Mulhouse, tandis que plusieurs groupes folkloriques assurent danses et chants alsaciens.L’occasion de valoriser les terroirs et les circuits courts de la région mulhousienne.

Le Schweissdissi Dàà avec Jean-Pierre Walter Copier

Le programme de cette édition s’enrichit des traditionnels « Schweissdissi Tag », qui se dérouleront au Parc Salvator.

