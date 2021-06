Le Zoo d’Asson, une plongée dans le monde animal au coeur du Béarn

Le zoo d’Asson est un lieu incontournable en Béarn pour tous les amoureux des animaux. Depuis 1964, ce parc zoologique propose de découvrir sur 5 hectares près de 500 espèces des cinq continents, mais également un parc à dinosaures et un jardin botanique.

Animaux d’hier et d’aujourd’hui

En plus des « stars » comme le tigre blanc Radjah, les panthères des neiges, ou les petits pandas, le parc propose de vivre un moment unique auprès des animaux. On peut ainsi évoluer au milieu des oiseaux ou avec des lémuriens et des kangourous en liberté.

Comme nouveauté cette année, il est maintenant possible d’entrer dans une serre tropicale et côtoyer des chauves-souris géantes

Des expériences inoubliables

Pour aller encore plus loin dans la découverte du zoo, il est possible de devenir soigneur le temps d’une expérience inoubliable, pour petits et grands. De quoi éveiller des vocations !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur zoo-asson.org