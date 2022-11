Contre le cancer des enfants, les 11è rencontres musicales au Negresco ce week-end

"Il faut que la recherche progresse et pour cela il faut la financer", explique Jean-Claude Germaine Président d’honneur et Vice-Président d'Enfants Cancers Santé PACA qui a mis grandement la patte à cette 11ème édition des Rencontres Musicales du Negresco à Nice vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre.

Des moments d'exception contre le cancer des enfants

Au-delà des moments d'exception qui vont être proposés, l'idée est aussi de soutenir l'association Enfants Cancers Santé PACA.

Reconnue d’utilité publique depuis 2005, l'association collecte des fonds afin que les enfants et adolescents atteints de cancers ou de leucémies, puissent vivre plus et mieux avec le moins de séquelles possibles. En outre, Enfants Cancers Santé est partenaire du CHU de Nice afin d’offrir au service pédiatrique de l’Archet 2, des matériels médicaux pour une meilleure qualité de soins et de vie des enfants hospitalisés.

Un voyage en Italie

Chaque année, les Rencontres Musicales du Negresco - dans un écrin qui fait rêver - enchante l'auditoire avec un thème. Cette année, le voyage en Italie a été choisi. Façon piano piano, mais aussi violon, violoncelle, flûte et voix de baryton. Les tubes d'Albinoni, Bellini, Bocherini, Donizetti, Morricone, Paganini, Puccini, Rossini, Vivaldi entre autres seront joués.

Le programme :

Les 11èmes Rencontres Musicales du Negresco auront lieu dans le salon Massena de l'hôtel

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 – 20h00

« De Venise à Milan »

Albinoni – Donizetti – Tartini – Tchaïkovski – Verdi – Vivaldi

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 – 19h00

« De Gênes à Rome »

Boccherini – Liszt – Locatelli – Paganini – Puccini – Respighi – Rossini

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – 18h00

« De Naples à Palerme »

Bach – Bellini – Borodine – Casella – Morricone – Rota – Stravinsky – Verdi

et des surprises…

Tarif unique : 30 € Prix pour 2 concerts : 55 € et 3 concerts : 75 €

Plus d'infos